Un posto al sole, le anticipazioni dell'11 dicembre: Marina e Roberto sono preoccupati, a Lara tornerà la memoria?

«Un Posto al Sole» torna stasera in tv con le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà nella nuova puntata di oggi, lunedì 11 dicembre, in attesa di sintonizzarci come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni dell'11 dicembre

Roberto e Marina sono molto preoccupati, ansiosi di capire cosa Lara ricordi dell’aggressione. Sanno che se alla Martinelli tornerà la memoria per loro la situazione si farà decisamente difficile. Se le tornerà alla mente Gabriella, Marina potrebbe essere scoperta e a quel punto sarebbe facile risalire al piano suo e del Ferri.

Intanto Ida è sempre più vicina a Diego e potrebbe decidere di rivelargli la verità: una doppia preoccupazione, dunque, per Marina e Roberto.

Intanto Ornella ha deciso di andare in pensione e non ha intenzione di cambiare idea. Neanche il salvataggio di Don Raimondo, né le parole di Viola e Raffaele, riescono a farla desistere. Per quanto riguarda il matrimonio di Rossella, recentemente i preparativi stanno subendo degli intoppi e la Graziani, a malincuore, dovrà tagliare parte del budget. Non dispone infatti di denaro sufficiente per preparare ogni dettaglio della cerimonia come lo aveva previsto, e questa situazione farà sorgere ancora nervosismi tra Silvia e Michele. Il Saviani infatti sembra poco propenso a dare un aiuto economico per il matrimonio della figlia e questo non piace a Silvia. Lo speaker in realtà ha buoni motivi per non rendersi disponibile economicamente, ma non ha il coraggio di parlarne né alla figlia né all'ex moglie.