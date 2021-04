Tommaso Zorzi a Verissimo: «Elettra Lamborghini? Non ci parlavamo più»

Dall'Isola dei Famosi al salotto di Silvia Toffanin, Tommaso Zorzi, vincitore dell'edizione del Grande Fratello Vip e Elettra Lamborghini si sono raccontati a Verissimo. «La prima cosa che ho pensato di Elettra Lamborghini è perchè avesse il sedere maculato, ma quello è stato il nostro colpo di fulmine, non poteva non essere mia amica. C'è una bellissima sintonia nello studio dell'Isola dei Famosi, sia con Iva Zanicchi che con Ilary Blasi. Poi io e Elettra ci conosciamo anche da prima, credo dal 2016. Bello lavorare con persone in cui, durante le pause, si può anche cazzeggiare» ha raccontato Zorzi, a cui ha risposto la Lamborghini: «No vi prego non facciamo vedere i video del passato! Ci conosciamo da tanto, la prima volta che l'ho incontrato non ricordo cosa ho pensato, ma lui è un po' come me, un simpaticone. Ci siamo trovati immediatamente, e sono contenta di lavorare nuovamente insieme».

Zorzi: «Elettra Lamborghini? Non ci parlavamo più»

Tommaso Zorzi poi precisa: «Non abbiamo litigato con Elettra, per un periodo non ci siamo parlati, poi tante volte la vita ti riporta davanti a persone che avevi perso e bastano pochi secondi per ricordarti di tutto il bello vissuto insieme, dimenticandosi delle mancanze reciproche».

L'intervista a Verissimo

Prosegue la Lamborghini: «Per il Covid-19 stavo diventando scema, poi è venuto a mancare anche il mio cagnolino in quel periodo, è stato davvero brutto. Grazie al cielo è durato poco e non lo auguro a nessuno davvero. Non pensavo a altro è stato molto focoso riabbracciare mio marito dopo la quarantena».

Sono state mostrate poi in studio le foto in cui Zorzi è stato paparazzato con Gabriel Garko: «Cosa sta succedendo? Me lo chiedo anche io, ma siamo amici, voglio precisarlo».

La Lamborghini però non è convinta: «Guardando il GF VIP secondo me hai ancora Francesco Oppini in testa, con Garko vedremo».

Replica Zorzi: «Lo sento sempre, per fortuna non sento la sua mancanza».

Zorzi tocca poi un argomento importante, una polemica che lo ha coinvolto personalmente: «Non mi sono esposto, e c'è stata la polemica per non aver fatto polemica. Prima della messa in onda del Maurizio Costanzo Show c'è stata una riunione, dove Costanzo mi ha detto che avrebbe fatto una domanda all'Onorevole Giorgia Meloni riguardo la legge contro la transomofobia. Quando a fare queste domande non è un omosessuale, ma un eterosessuale di mezza età e con un credibilità come lui, il messaggio passa diversamente. Ho fatto un passo indietro rispetto l'autevorelezza di Costanzo, ma preciso che se c'è di combattere non mi tiro indietro. Faccio tanto volontariato e beneficenza in silenzio per la comunità, rispondendo anche mail ai ragazzi che vengono cacciati dai genitori, anche con donazioni. Mi spiace quando la mia stessa comunità mi attacca. Come fai sbagli, se lo dici sembra che stai facendo pubblicità, se non lo fai sembra che non ti interessi alla causa. Quando viene messa in dubbio la buona fede mi spiace molto. Costanzo sarà comunque il primo ospite del programma che condurrò e che andrà in onda su Mediaset Play: Al Punto Z».

Entra in studio Iva Zanicchi, opinionista insieme agli altri due ospiti dell'Isola dei Famosi Vip, e elogia la Lamborghini: «In studio stiamo benissimo, nonostante la diretta siamo sereni e c'è sempre un ottimo clima rilassato. Lego bene con tutti e anche la sua spontaneaità piace tantissimo, se fosse mia nipote però non la farei uscire di casa».

Replica la Lamborghini: «Mio papà mi ha lasciato libera di fare quello che volevo, sembravo una matta da piccola e invece sono uscita fuori suora, non bevo non fumo non mi drogo, e non metterei mai le corna a mio marito. Sono un gioiellino».

