Tommaso Stanzani, la confessione a Ciao Maschio: «Tommaso Zorzi? In un certo senso lo amo ancora...»

L’ex ballerino di Amici ed attuale volto di VivaRai2, in forza al dream team di Fiorello &Co., si confessa da Nunzia De Girolamo nell'ultima puntata di "Ciao Maschio". In seconda serata andrà in onda l'ultimo appuntamento della conduttrice che, insieme alle Karma B, accoglierà nel salotto dedicato ai maschi altri tre ospiti: lo psichiatra Domenico Mazzullo e gli attori Sergio Assisi e Antonio De Matteo, fresco di "Mare Fuori" e attualmente in TV con "Il Patriarca".

La conduttrice ha chiesto a Stanzani di alcune foto e video pubblicati sui suoi canali social, e poi finiti su molti giornali, relativi alla sua presenza alla festa di compleanno del suo ex fidanzato Tommaso Zorzi. Il ballerino di Fiorello ha precisato che ‘’con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora - ha proseguito - ma è una forma di amore diverso. Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono’’.

Un'ultima imperdibile puntata che sottolinea il successo del programma diretto da Nunzia De Girolamo. La conduttrice è già pronta per una caldissima estate televisiva, per tornare a settembre con delle nuove puntate di "Ciao Maschio". Un premio alla costante crescita di share per De Girolamo e tutta la squadra di autori, che hanno letteralmente bissato i numeri della passata stagione ricevendo un consenso sempre maggiore dai telespettatori Rai.