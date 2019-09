Tina Cipollari alla prova del peso, 84 chili: «Ne devo perdere 25, ecco come farò»

A “Uomini e donne” la conduttrice Maria De Filippi ha preso una decisione per la sua opinionista storica Tina Cipollari. Maria De Filippi infatti ha sentenziato che Tina Cipollari deve mettersi a dieta per perdere peso e per l’occasione in trasmissione è arrivato una nutrizionista. Il responso finale, bilancia alla mano, è stato che Tina raggiunge il peso (vestita) di 84 chili per 1 metro e 64 cm di altezza, e che per essere informa dovrebbe buttare giù almeno 25 chili.

Uomini e donne, scoppia la lite fra Tina Cipollari ed Er Faina: le battute sul peso e la rispostaccia al figlio

Tina Cipollari ingrassata, Maria De Filippi la mette a dieta



Tina ha poi elencato le sue abitudini alimentari: “Mi sveglio presto la mattina – ha spiegato - faccio colazione intorno alle 7 con una ciambella, un maritozzo con la panna o qualche cornetto. Non bevo il latte perché sono intollerante, preferisco dei succhi di frutta o qualche spremuta. Alle 9.30 mangio la pizza con la mortadella o altri salumi. Mangio tutti i giorni la pasta ben condita e un secondo ma non consumo molte verdure”.

La nutrizionista ha fatto sapere che dato i l regime alimentare pieno di carboidrati, perdere peso non dovrebbe essere un problema con una corretta alimentazione. Tina ha deciso di seguire la dieta e quindi ogni settimana la specialista con la sua fida bilancia sarà in studio per “pesare” i progressi di Tina.

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA