Tina Cipollari e la sorella: «Annarita quando avevo 2 mesi mi ha buttato dalle scale, voleva uccidermi». Lei replica a Verissimo: «Non la volevo»

Arrivano a Verissimo Tina Cipollari e sua sorella Annarita. «Lei è mia sorella, la è la più grande si vede che io sono la più giovane. Silvia (Toffanin ndr) hai parlato del legame tra sorelle? Ti dico solo che a 2 mesi mi ha tirato per le scale». Inizia così l'intervista delle due donne. «Ero gelosa perché mio padre mi venne a prendere a scuola con un passeggino enorme e io non la volevo una sorella». Annarita Cipollari spiega, ironicamente, che non voleva proprio una sorella.

L'intervista inizia con un ricordo dell'infanzia molto doloroso. «Prima di me hanno perso una bambina mia mamma ebbe un esaurimento per quella perdita e poi sono arrivata io.

Fù un miracolo»

Tina era una bimba sognatrice nonostante le difficoltà dell'infanzia: i genitori erano contadini e avevano poco tempo da passare con lei ma nella dignità dell'esempio di mamma e papà ha trovato la forza per non arrendersi mai. Il cammino dell'indipendenza di Tina parte proprio dalla sorella, Annarita convince infatti Tina a partecipare a Uomini e Donne, così iniziò la carriera della Cipollari su Canale 5.

L'infanzia

Annarita e Tina, nonostante le diverse discussioni, sono molto unite. «Io ho sofferto tanto del fatto che lei usciva e si vestiva alla moda, era molto bella, aveva questi tacchi io non ero gelosa la ammiravo ma volevo essere partecipe perché anche io volevo uscire invece stavo buttata sola in questo casolare in campagna». L'opinionista di Uomini e Donne spiega come ha vissuto il rapporto con Annarita da sorella minore.

Il dolore per la morte del padre

«Nostro padre era molto rigido e severo. Io l'ho tenuto a casa fino alla morte mi sono presa cura di lui. Ho sempre avuto un legame fortissimo con lui». Annarita la interrompe per dire la sua e Tina replica: «Sto parlando scusa». Il pubblico ha applaudito. «Papà è venuto a mancare durante la pandemia purtroppo non lo abbiamo potuto salutare».

L'esperienza a Uomini e Donne

Si parla poi dell'esperienza di Tina a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice poi come tronista e ora, ormai da tanti anni, come opinionista. «Per me era scontato che Roberto mi avrebbe scelta, invece niente». Avrebbe dovuto partecipare Annarita al programma ma non ebbe il coraggio.

Annarita e Tina sono mamme, l'opinionista ha 3 figli maschi, la sorella invece solo una figlia e rivela: «Presto diventerò nonna spero sarà un maschietto»