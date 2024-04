Tina Cipollari con la sorella a Verissimo, chi è Annarita? Età, vita privata, figli, la passione per i selfie con i vip e l'incredibile somiglianza con l'opinionista

Oggi nello studio di Verissimo Tina Cipollari arriva con la sorella per raccontarsi a Silvia Toffanin in un'intervista a cuore aperto. Se dell'opinionista di Uomini e Donne sappiamo tutto o quasi, scopriamo qualcosa in più su Annarita Cipollari.

Annarita Cipollari chi è la sorella di Tina?

Annarita Cipollari è la sorella maggiore di Tina, nata a Viterbo nel 1957 (ha dunque 67 anni).

La vita privata

La donna ha una figlia di nome Sofia, di circa vent’anni, che anche lei somiglia tantissimo alla zia. La passione della sorella di Tina è fare foto con personaggi famosi, ce ne sono tantissime da Can Yaman a Paolo Bonolis, a Francesco Totti. Le due hanno sempre avuto un buon rapporto (nonostante qualche discussione), e anche con Kiko Nalli ex marito di Tina, tutta la famiglia Cipollari continua ad avere un bellissimo rapporto.