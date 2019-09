Uomini e donne, scoppia la lite fra Tina Cipollari ed Er Faina: le battute sul peso e la rispostaccia al figlio

Tina Cipollari ha già espresso attraverso Instagram il suo basso gradimento per Er Faina, al secolo Damiano Coccia, protagonista di Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi, assieme alla fidanzata Sharon Macrì. Durante una registrazione di “Uomini e donne” però la tensione è salita, i due hanno avuto uno scontro e finalmente si è anche capito il motivo dell’astio.

Durante le registrazioni del trono classico, come riportano le talpe del sito il “Ilvicolodellenews”, la storica opinionista del programma ha fatto sapere che qualche anno fa Er Faina, di professione Youtuber, aveva realizzato un video parlando dei suoi chili di troppo. L'opinionista era stata difesa da uno dei figli, che gli aveva chiesto di non parlare male della madre, ricevendo un brusco no.

Il racconto ha scatenato le ire di Tina che si è lanciata anche verbalmente contro Damiano, poi calmata e allontanata da Maria De Filippi e Gianni Sperti. Presente in studio Alessia Marcuzzi che ha bacchettato l’ex concorrente per le battute sul peso, ma si è anche detta fiduciosa su una sua "redenzione", visto il suo comportamento sul finale di Temptation Island Vip.



