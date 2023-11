Gianni Sperti si racconta a Verissimo: la rottura con Paola Barale, la carriera da ballerino e il nuovo amore

Gianni Sperti sarà ospite oggi a Verissimo, il rotocalco televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin in onda ogni weekend alle 16.30

Gianni Sperto è noto per essere opinionista a Uomini e Donne di Maria De Filippi ma prima di sedere accanto a Tina Cipollari è stato un affermato ballerino. Reduce dall'annuncio di un "nuovo amore" dato alla fine di ottobre via social, il noto opinionista si racconterà oggi in un'intervista escusiva. Conosciamolo meglio insieme: dagli esordi al successo tv, la storia con Paola Barale e le ultime notizie.