The Affair torna su Sky Atlantic. La quinta stagione dal 5 novembre

La vita, quello che siamo, non sono che le conseguenze delle scelte che compiamo. E accettarne le ripercussioni non è mai facile, specialmente quando figli e sentimenti si mettono di mezzo. Tra amori senza fine, matrimoni finiti in pezzi e strazianti addii, ritorna, per una quinta e ultima stagione,, la serie Showtime firmata da Sarah Treem (House of Cards) e Hagai Levi - già insieme per In Treatment - che partirà il 5 novembre, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Atlantic. Attraversoo i ricordi e le diverse prospettive dei protagonisti, la quinta stagione racconta gli effetti provocati dalle travolgenti relazioni extraconiugali intavolate nelle passate stagioni dai personaggi che, adesso, non possono più restare indifferenti alle conseguenze delle loro scelte. Ma la cosa ancor più difficile sarà fare i conti con la realtà: per cambiare il loro futuro, devono prima venire a patti con il loro passato. Mentre Helen, interpretata da Maura Tierney (E.R. The Good Wife) che con questa serie ha conquistato un Golden Globe, si ritrova coinvolta in una nuova e inebriante relazione con una carismatica star del cinema (la guest star Claes Bang, The Square), Noah (Mona Lisa Smile, The Wire) deve mettere da parte orgoglio e gelosia per occuparsi della loro famiglia. Ma proprio quando le cose sembrano essersi stabilizzate, qualcuno riemerge dal passato mettendo di nuovo in subbuglio la loro vita. Il tempo passa per tutti, ma non sempre cancella il dolore. Lo sa bene Joanie Lockhart (Anna Paquin, al suo debutto nella serie), la figlia di Alison e Cole che, ormai adulta, ritorna per scoprire cosa è successo veramente alla madre, chiudendo così il cerchio dell’intera storia. A completare il cast insieme a Maura Tierney, Dominic West, Anna Paquin e Claes Bang, Julia Goldani Telles (Bunheads) e Jadon Sand nei panni dei figli di Noah ed Helen; Sanaa Lathan (Now You See Me 2, American Assassin, Nip/Tuck) torna a vestire i panni della fidanzata di Noha, nonché preside della scuola dove lui insegna. Tra le guest star Jennifer Jason Leigh, Lyriq Bent, Russell Hornsby, Emily Browning, Omar Metwally, John Doman, Kathleen Chalfant, Max Fowler, Michael Braun, Abigail Dylan Harrison e Jake Siciliano.