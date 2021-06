La Casa di Carta 5, le anticipazioni. La serie arriva all'epilogo: «A dominare sarà il caos»

La Casa di Carta arriva al suo epilogo con la quinta stagione. La serie tv spagnola, creata da Alex Pina e hit in tutto il mondo tra le produzioni originali targate Netflix, sarà visibile dai telespettatori in due step: la prima parte a partire dal 3 settembre mentre la seconda dal 3 dicembre 2021 ma le prime immagini sono già disponibili per chi volesse averne un assaggio.

La rapina continua, la guerra è alle porte e il capo della banda ha perso il controllo. C'è caos all'interno della Banca di Spagna ma dalle immagini ci viene suggerito che il disordine sia anche fuori con il Professore colto alla sprovvista dopo che Sierra ha trovato il suo nascondiglio e Lisbona ora al sicuro all'interno della banca. La fine sembrerebbe essere sempre più vicina.

Han perdido una batalla. Pero ¿podrán ganar la guerra?

They’ve lost a battle. Can they win the war? La Casa de Papel: Parte 5.

💥Vol. 1: 3 Sept.

💥Vol. 2: 3 Dec.#LCDP5 #MoneyHeist5 pic.twitter.com/jxX7dCc63U — La Casa de Papel (@lacasadepapel) May 24, 2021

La guerra ha inizio e la banda è costretta a tirare fuori il suo lato più duro per sopravvivere, alimentata dall'angoscia, dalle armi e dalla disperazione di non avere un piano. La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

