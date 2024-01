Terra Amara, le anticipazioni di oggi (31 gennaio): Hakan si confida a Zuleyha, Abdulkadir vuole liberarsi di Lutfiye

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 31 gennaio.

Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera /31 gennaio): Giulia scende in campo per aiutare Rosa ma si mette nei guai

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

Nella puntata in onda mercoledì 31 gennaio, Abdulkadir e Vahap gettano il cadavere di Huseyin in un canale. Il corpo viene ritrovato dalle autorità, che pensano che il ragazzo da ubriaco sia caduto nel canale e morto per annegamento. Hakan-Mehemet dice a Zuleyha che Fikret è innamorato di lei e le chiede di stare dalla sua parte. Nel frattempo, Betul, avvertita dell'accaduto, si ritrova coinvolta in un intricato groviglio di segreti familiari.