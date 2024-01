Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera /31 gennaio): Giulia scende in campo per aiutare Rosa ma si mette nei guai

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 31 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi

Giulia scenderà in campo per aiutare Rosa e tutti gli inquilini del suo stabile, costretti allo sfratto. La riunione di quartiere, organizzata dalla Poggi per trovare una soluzione, non sembra dare i frutti sperati e finirà per mettersi nei guai.