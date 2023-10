Terra Amara, le anticipazioni di oggi, 30 ottobre: Demir chiede il divorzio a ​Zuleyha, che fa un'enorme scoperta sul marito

Nuovo appuntamento oggi in tv con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 30 ottobre.

Terra Amara, le anticipazioni del 30 ottobre

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 30 ottobre 2023 - Zuleyha non è ancora riuscita a scoprirechi sia l'amante del defunto Adnan Yaman senior, la madre di colui che continua ad inviare a Demir delle lettere anonime per infangare il nome del loro padre. Un mistero che è ancora lontano dall'essere risolto. Ma su un altro fronte Zuleyha ha dubbi: il marito ha davvero un fratellastro. Demir chiederà il divorzio a Zuleyha.

Nel frattempo Umit, sta soffrendo per amore e ha bisogno di sfogarsi, trovando in Mujgan una confidente. Ma anche lei non sta vivendo un momento sereno dal punto di vista sentimentale: Fikret afferma infatti di amarla ma di non poterla rendere felice per colpa del suo passato.