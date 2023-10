Un posto al sole, le anticipazioni di oggi, 30 ottobre: il piccolo Tommy è stato avvelenato, i sospetti cadono su Lara

Torna stasera in tv il consueto appuntamento con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 30 ottobre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 30 ottobre

Lara non sembra avere intenzione di lasciare in pace Marina e Roberto, ma per lei le cose non si metteranno nel verso giusto. Il dottor Correale, il pediatra che aveva in cura Tommy, dopo aver letto un articolo sulla Martinelli, comincia infatti a pensare che proprio la donna sia la responsabile dei malori del bambino.

Nel medico i sospetti aumenteranno sempre di più, fino a mettersi in contatto con Ferri, per rivelargli di aver fatto una scoperta enorme: è certo che Tommy sia stato avvelenato.

Nel frattempo la festa di Halloween, organizzata da Antonio a Palazzo Palladini, fariemergere in Rosa la gelosia nei confronti di Viola, molto infastidita dalla Bruni e in pensa per il fascino che riesce ad esercitare su Damiano.