Terra amara, le anticipazioni del 2 febbraio: tensione tra Sermin e Betul dopo la scomparsa di Fikret

Dopo il doppio appuntamento andato in onda ieri, torna oggi in tv Terra amara, la soap opera turca trasmessa da Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 2 febbraio, a cui si aggiungerà anche il consueto appuntamento del giovedì sera, in prima serata sempre su Canale 5.

Fiorello: «Al Bano escluso da Sanremo "senza sentire la canzone"? Ha contatti con Mediaset, entrerà nel cast di Terra Amara»

Le anticipazioni

Nonostante inizialmente non fosse favorevole a una relazione tra Betul e Fikret, Sermin è costretta a ricredersi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quest'ultima voleva che la figlia si concentrasse soltanto sul loro obiettivo, ossia mettere le mani sull'impero Yaman. Tuttavia, Betul le ha spiegato che ha messo gli occhi sull'uomo proprio perché vuole accrescere il loro patrimonio, unendo le ricchezze degli Yaman a quelle di Fekeli, e si da il caso che Fikret sia l'unico erede in vita. Nel frattempo, Lutfiye ha rimproverato il nipote per aver prima sedotto e poi abbandonato Betul. Nonostante il suo amore per Zuleyha, l'uomo ha capito che dovrà quindi fare la proposta di matrimonio proprio a Betul. Quando arriva il momento, però, Fikret sparisce, facendo arrabbiare molto Sermin. Dato che all'interno della casa c'è una certa tensione, Sermin e la figlia cominciano a discutere piuttosto animatamente. Alla fine, però, Cetin trova l'amico. Il marito di Gulten chiede a Fikret di assumersi le sue responsabilità: non può tirarsi indietro proprio adesso.