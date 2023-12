Fiorello come Ilary Blasi in "Unico": «L’errore fatale? Il prosciutto crudo al posto della bresaola»

Venerdì 1 Dicembre 2023, 07:11 - Ultimo aggiornamento: 07:12

"Ho litigato con mia moglie. Mi aveva chiesto di comprare della bresaola, ma io avevo capito prosciutto cotto. E sono tornato a casa con il crudo". Nasce così 'Unico', esilarante documentario di Fiorello che fa chiaro riferimento a 'Unica', produzione Netflix con protagonista Ilary Blasi e le vicende legate al suo matrimonio con Francesco Totti. "Mia moglie non è stata chiara", ironizza lo showman che poi fa ascoltare gli 'audio incriminati'. Il salumiere ha una versione completamente diversa, ma Fiorello, in lacrime, annuncia sicuro: "Da quel giorno non mangio più salumi". Contenuti www.raiplay.it



