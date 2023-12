Terra amara, le anticipazioni del 18 dicembre: il rapimento di Leyla scatena l’ira di Zuleyha nei confronti di Umit

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 18 dicembre.

Le anticipazioni

Demir delega Betul, responsabile dell’azienda Yaman, ignorando la vendetta che la donna medita nei confronti di Adnan Yaman, colpevole di essersi appropriato dell’azienda che in realtà è stata fondata da suo nonno Serafettin insieme a Adnan, il padre di Demir.

Nel frattempo, una serie di attacchi colpiscono gli Yaman, culminati nel rapimento di Leyla. Un fatto che scatena l'ira di Zuleyha, convinta della colpevolezza di Umit. Secondo la donna, infatti, sarebbe stata l'ex amante del marito a rapire sua figlia. Zuleyha ignora che Umit è tenuta prigioniera da Sermin, per volere di Demir. La donna infatti, fingendo di aspettare un figlio, sta ricattando Demir, minacciando di dire alla polizia che è stato lui a uccidere Sevda.