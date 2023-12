Un posto al sole, le anticipazioni del 18 dicembre: Alberto è distrutto per la fuga di Clara con il figlio

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 18 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi lunedì 18 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Le anticipazioni di oggi

Nonostante i tentativi di Niko di smuovere Alberto, quest'ultimo mostra tutta la sua fragilità per la lontananza del figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel frattempo, Marina e Roberto faranno la conoscenza della famiglia di Ida. Riusciranno a portare a termine il loro piano? Mariella e Guido capiscono che Speranza sembra non voler accettare la fine della sua storia con Samuel, per cercare di non soffrire. Intanto Michele sembra sempre più confuso per la presenza di Giancarlo. L’uomo è in difficoltà perchè Giancarlo è troppo vicino a Silvia e a Rossella. Intanto, la Giordano scopre che Michele ha fatto un prestito a Nunzio per salvare il Vulcano, rimanendo così colpita dal gesto del suo ex.