Terra Amara, anticipazioni del 6 settembre. Gaffur trova uno sconvolgente dossier su Behice, lei lo minaccia

Il nuovo episodio di Terra Amara andrà in onda alle 14.10 su Canale 5. Scopriamo insieme le anticipazioni e le evoluzioni dell'avvincente soap turca nella puntata di mercoledì 6 settembre.

Terra Amara le anticipazioni del 6 settembre

Gaffur, dopo aver saputo dell'enorme ricompensa promessi da Demir per chiunque rintracci l'assassino di sua madre, sogna già una felice vita agiata. In un cassetto della camera di Hunkar trova però un dossier su Behice, rientrata in scena dopo l'ospedale. Secondo i documenti Behice è accusata di tentato omicidio. Behice però minacccia il bracciante: se la denuncerà per la morte di Hunkar, lei andrà dalla polizia e farà il suo nome sull'omicidio di Hatip.

Gaffur non può che restare spiazzato. Behice è stata informata dal testimone oculare dell'omicidio di Hatip ed è in una posizione di potere.