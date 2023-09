Terra Amara, le anticipazioni dal 4 al 10 settembre: Mujgan è incinta? Chi è il padre del bambino? Gli spoiler

In attesa che Terra Amara passi alla messa in onda serale, la soap turca che va in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio continua ad appassionare i telespettatori italiani. Dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica alle 15:30 vanno in onda nuovi episodio. Vediamo dunque insieme le anticipazioni delle puntate della soap, in onda dal 4 al 10 settembre 2023 su Canale 5.