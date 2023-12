Terra amara, le anticipazioni del 21 dicembre: dopo la fuga di Demir dal carcere, un gruppo di uomini armati assale villa Yaman

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 21 dicembre.

Le anticipazioni

Dopo l'arresto, Demir cerca un modo per uscire il prima possibile dalla prigione, preoccupato da cosa potrà fare il suo nuovo nemico Hakan alla sua famiglia. Per questo motivo, Fikret escogiterà un piano per farlo evadere dal carcere e farlo fuggire in Siria. Demir, però, si rifiuta di andarsene senza moglie e figli, motivo per cui decide di tornare a casa per portare via Zuleyha e i bambini. Arrivato alla villa, però, la casa viene assaltata da un gruppo di uomini armati.