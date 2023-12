Terra amara, le anticipazioni del 20 dicembre: dopo il ritrovamento di Leyla, Demir viene arrestato per l'omicidio di Sevda

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 20 dicembre.

Le anticipazioni

In pena per la scomparsa della piccola Leyla, Demir continua a cercare le figlioletta, servendosi anche dell'aiuto di Fikret. Mentre lo Yaman continua a pensare che dietro al rapimento ci sia Umit, il fratellastro gli dice che potrebbe sbagliarsi.

Potrebbe infatti essere opera di Hakan Gusumoglu, un vecchio compagno di università dell'imprenditore, nonché ex socio deluso assetato di vendetta. Alla fine sarà proprio il rapitore stesso a decidere di riconsegnare Leyla ai genitori. Demir ringrazierà tutti per l'aiuto nelle ricerche. In particolare, lo Yaman ringrazierà Fikret, annunciando anche che i due sono fratelli e che da ora in avanti il nipote di Fekeli sarà ufficialmente un membro della famiglia. Purtroppo, però, sta per accadere qualcosa che guasterà la festa a tutti i presenti, soprattutto al padrone di casa: i gendarmi fanno infatti irruzione alla villa con il solo intento di mettere le manette ai polsi allo Yaman. Quest'ultimo è indagato per aver commesso l'omicidio di Sevda, e le prove che lo inchiodano sono schiaccianti.