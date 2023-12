Sanremo Giovani la finale stasera, ecco i finalisti: da Clara di Mare Fuori ai Santi Francesi di X Factor. Oggi svelato il cast completo del Festival e le canzoni in gara

Sanremo 2024, si parte. Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda la finale di Sanremo Giovani. Ai 27 Big si aggiungeranno quindi i tre vincitori di stasera (intorno a mezzanotte) e scopriremo così la lista dei 30 cantanti in gara. L'appuntamento con Amadeus è alle 21.30.