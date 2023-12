Grande Fratello, Perla squalificata? L'ex di Mirko non è stata l'unica: un altro concorrente ha pronunciato la frase razzista prima di lei

Venerdì 15 Dicembre 2023, 09:17

Al Grande Fratello, è esplosa una vera e propria controversia a seguito di una affermazione di Perla Vatiero, pronunciata in diretta di fronte agli altri coinquilini del reality show di Casa Mediaset (e ai telespettatori). La situazione ha suscitato diverse richieste da parte del pubblico, poiché le parole di Perla sono state considerate particolarmente problematiche, soprattutto a causa di un termine ritenuto estremamente razzista ed offensivo, tanto che sono in molti a chiedere che venga squalificata. Non si tratterebbe nemmeno della prima volta che qualcosa del genere avviene all’interno della casa. Qualche mese fa, già un’altra concorrente aveva detto la stessa parola. Quali furono le conseguenze? E cosa succederà a Perla? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress; music by Korben MKdB



Grande Fratello sospeso per due Lunedì, Mediaset costretta a prendere questa decisione: c'entra Gerry Scotti