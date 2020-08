Temptation Island, Valeria e Ciavy sono tornati insieme: la spiegazione di lei su Instagram

Valeria Liberati e Ciavy sono tornati insieme. I due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island avrebbero deciso di riprovarci. A dirlo è la stessa Valeria con una serie di storie su Instagram dove motiva la sua decisione parlando di una scelta che si basa su diverse riflessioni.

La coppia aveva fatto molto discurere. I due sembravano vivere un rapporto molto difficile dall'esterno: lui aveva tradito Valeria fuori il reality, lei aveva chiaramente detto di non riuscire più a fidarsi di lui, nello stesso falò di confronto non hanno saputo dialogare senza l'aiuto di Filippo Bisciglia. I followers del programma erano stati anche felici della decisione presa da Valeria di lasciarlo, ma ora arriva il colpo di scena.

Valeria ha voluto dare la notizia personalmente per evitare che potessero esserci fraintendimenti, spiegando che il programma ha cambiato profondamente Ciavy. Tutti e due, ha chiarito Valeria, hanno compreso gli errori fatti e ora ha deciso di imparare dagli sbagli fatti aggiungendo che se non ci riprovasse non potrebbe vivere con il rimpianto di non averlo fatto. Poi ha concluso: «Il tempo darà tutte le risposte».

Ultimo aggiornamento: 16:17

