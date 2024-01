Grande Fratello, Letizia litiga con Paolo per Perla: la sauna insieme a lei. Cosa è successo

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 07:58 - Ultimo aggiornamento: 07:59

Al Grande Fratello, abbiamo assistito a quella che sembra essere una vera e propria scenata di gelosia messa in atto da parte di Letizia Petris nei confronti di Paolo Masella. Il motivo? A quanto pare il macellaio romano avrebbe fatto qualcosa insieme a Perla Vatiero, mettendo da parte la fotografa romagnola, che si è sentita completamente esclusa. Ma cosa avrà combinato di tanto terribile Masella? Per quale motivo Letizia è andata davvero su tutte le furie? Andiamo a scoprirlo insieme! Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Paolo che accarezza Perla: quel momento davanti a Letizia. Cosa ha fatto davanti a tutti e come ha reagito Perla