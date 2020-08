Temptation Island, Ciavy e Valeria di nuovo insieme? Due post insospettiscono i follower

Ciavy e Valeria Liberati tornano insieme dopo Temptation Island? Un indizio social rivela lo loro vicinanza. I due non sono usciti indenni dal falò anticipato di confronto del reality e si sono detti addio sotto gli occhi di Filippo Bisciglia, ma ci potrebbe essere un ripensamento.

LEGGI ANCHE Temptation Island, incendio doloso nel resort della trasmissione: trovata lettera minatoria

LEGGI ANCHE Manila Nazzaro e l’amore per Lorenzo Amoruso: «L’ho conosciuto su Internet…»

L’indizio si trova proprio negli account Instagram dei due ex fidanzati. Si dà il caso infatti che l’ultimo post di Valeria è uno scatto che la vede sdraiata in bikini davanti a una piscina, seguito dalla didascalia: «Shooting Day. Ph @sperainophotographer»,che è poi lo stesso fotografo che compare anche nel profilo di Ciavy, però in un video delle sue stories.

Una strana casualità per una copia che è uscita da Temptation Island con il coltello fra i denti e con Valeria che era arrivata a baciare il tentatore Alessandro Basciano. Sulla rete infatti non sono poche le voci che li vorrebbero di nuovo insieme, mentre per altri i due non si sarebbero mai lasciati e durante il programma avrebbero soltanto recitato (tra l’altro se così fosse molto bene).

Intanto Valeria ha voluto sottolineare l’importanza della sua partecipazione a Temptation, tanto da farsi tatuare sul braccio il logo del reality.

Ultimo aggiornamento: 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA