Temptation Island, anticipazioni quarta puntata. Andrea contro Anna: «Ognuno per la sua strada»

La quarta puntata di Temptation Island va in onda stasera, 23 luglio, su Canale 5. Ma tramite i profili social della trasmissione trapelano le prime anticipazioni. Nel breve filmato pubblicato su Instagram e Facebook, si vede un Andrea letteralmente infuriato con la fidanzata Anna, probabilmente dopo aver visto un video durante il falò. Il 27enne sembra non poterne più degli atteggiamenti della sua ragazza: «Mi sono stufato. Gliela dò vinta? E allora gliela dò vinta, tanto non succede niente». Fino ad arrivare ad una affermazione molto pesante: «Ognuno per la strada sua... Fatti la vita tua con Carletto, quello là».

sono fidanzati da due anni. Fra loro c'è una grande differenza d'età: lui ha 27 anni, mentre lei 37. Nonostante Andrea sia un ragazzo già molto maturo, per ora non vuole avere figli con Anna. Quest'ultima, invece, spinge affinché possano formare una famiglia, provando a far ingelosire il suo fidanzato con il single Carlo. Tuttavia l'insistenza di Anna e le sue continue provocazioni stanno portando Andrea a ripensare al suo rapporto di coppia, fino al drastico sfogo: «Ognuno per la sua strada».

