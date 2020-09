Temptation Island, Anna rifiuta il falò con Gennaro: «Chi c***o lo vuole vedere!», poi il colpo di scena. Il rapporto tra i due fidanzati campani è davvero incomprensibile, fidanzati da sei anni per tutta la durata della trasmissione non hanno fatto altro che lanciarsi frecciatine e mandarsi messaggi di odio.

Dopo l'ennesimo video di Anna che parla male di Gennaro, e viceversa, Gennaro chiede il falò di confronto anticipato ma Anna non ha nessuna intenzione di vederlo: «Sono stanca di essere un suo burattino - dice alla Marcuzzi - Ma chi ca**o si crede di essere. Non ho intenzione di fare quello che vuole lui. Io decido di fare quello che voglio. Chi ca**o lo vuole vedere!». Alessia Marcuzzi, che diventa per una sera la postina di Temptation Island, comunica la decisione a Gennaro: «O viene o vado io. Allora me ne vado. Non si deve permettere di fare quello che ha fatto, di parlare così della mia famiglia. Che grande figura di m**a mi vergogno io per lei».

Gennaro torna nel villaggio dei fidanzati e si sfoga con loro: «Mia madre e mia sorella sono delle donne non lei che, invece di studiare, passa otto ore su Instagram. Ogni volta che lei mi lascia io rinasco. Non mi servono le cose materiali perchè me le possono permettere, io ho bisogno di altro, di attenzioni. Posso mai sentirmi tutta una vita sbagliato? Le persone si domostrano quello che sono e lei e proprio una me**a. Mi faccio per primo schifo io a stare con una persona così».

Gennaro va a fare le valigie intenzionato ad andare via. Alessia Marcuzzi torna da Anna per comunicargli la decisione di Gennaro. Anna non sa se andare a parlare con lui. «Non gliela voglio dare vinta», o uscire da sola. Alla fine sceglie la strada del confronto, saluta le findanzate e il tentatore Mario.

Ora però è Gennaro che vuole andarsene senza un confronto: «Io mi conosco come sono fatto, io me ne devo andare. A me era importante sapere sì o no, mi fa proprio schifo vederla, basta! Io avevo bisogno di conferme ora le ho avute». Gennaro è davvero furioso, anche i fidanzati provano a farlo ragionare, ma sembra irremovibile. Dopo le urla però arriva un pianto disperato e Gennaro decide di affrontare Anna al falò di confronto.

