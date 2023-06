Temptation Island 2023, retroscena su Isabella e Manu: «Lei vuole la tv, fuori ha un “amico speciale”». Ecco la decisione del ragazzo al falò

Isabella e Manu continuano a far discutere. Sono arrivati a Temptation Island 2023, lunedì scorso (26 giugno), è già lei ha chiesto il falò di confronto e ora i telespettatori dovranno attendere lunedì 3 luglio per sapere la decisione di Manu. Lui tranviere della periferia di Milano, lei snob del centro e il suo ultimo impiego è stato junior product manager per una società che realizza pezzi di ricambio elettronici. Importanti differenze socio economiche che hanno spinto il ragazzo a contattare il programma. Lui è innamorato (perso) della ragazza e vrrebbe andarci a convivere, ma non trovano l'accordo sul dove. Almeno questo è quello che raccontano arrivati nel video di presentazione. I telespettatori si sono schierati dalla parte del giovane dopo solo qualche ora dall'inizio del programma. Lui racconta di studiare e lavorare e spendere tutti i soldi che guadagna per viziare la fidanzata ma a lei non basta. Ma le ombre sulla coppia cominciano a farsi molto scure perché la love story non convince.

Isabella e Manu, i retroscena sulla coppia di Temptation

Ad alimentare i dubbi sono le segnalazioni che arrivano sul loro conto e che parlano di finzione.

«A marzo io e il mio ragazzo siamo andati a Roma per fare il casting di Temptation Island. Una volta arrivati, ci hanno fatti entrare in due stanze separate, da una parte le donne e dall'altra gli uomini. Lei faceva dei complimenti ai ragazzi che erano lì, mentre lui ha raccontato al mio compagno che non aveva compilato alcun format per partecipare, ma era stata Isabella a fare tutto».

La lettera

Manu quindi, da quanto racconta la ragazza, non ne sapeva nulla: «Isabella ha inviato la partecipazione al programma con il nome di Manuel, senza che lui sapesse niente. Quando poi lo hanno chiamato la prima volta, lui era al lavoro e ha detto che non poteva parlare. Dopo si è confrontato con lei per sapere come comportarsi e la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv». Lo descrive come innamorato e pronto a qualsiasi cosa per accontentare Isabella, ma per Giusi (questo il nome della ragazza che ha contattato Fanpage) lui non accetterà il falò di confronto.

La decisione di Manu al falò

Ma per Alessandro Rosica, esperto di gossip, le cose sono andate diversamente. «Tutto finto, sì. Cioè lui è davvero succube e vittima, ma sono dentro per le telecamere. Sono usciti insieme». Ricordiamo che la trasmissione non è in diretta quindi la puntata che vedremo lunedì 3 luglio è stata già registrata.

E i riflettori sono sempre più accesi sulla coppia. Deianira Marzano sta condividendo alcune indiscrezioni che le stanno arrivando in queste ore su Isabella e Manu:

«Conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island. Beh fosse solo il problema che lei pare sia classista! Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che abbia anche un “amico’ speciale”» . E ancora:

«Conosco benissimo Manuel e Isabella. Lui è davvero così, vive nel quartier Tessera (zona di Cesano Boscone) e cerca di dare tutto per lei. Lei molto altezzosa e lo tratta davvero male. Quello che dice Manuel è verissimo».