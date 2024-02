Teatro Ariston, chi è il proprietario della scatola magica di Sanremo: le curiosità in un libro

Martedì 6 Febbraio 2024, 18:50

Se questi muri potessero parlare, anzi se queste assi. È la ‘scatola magica di Sanremo’, il Teatro Ariston, a cui dà voce l’attuale proprietario in un volume di Salani Editore. Il piccolo scrigno nel cuore della città dei fiori, dal 1977, diventa l’ombelico d’Italia (almeno) per una settimana all’anno grazie al festival. Costruito su un precedente cinema all’aperto, l’Ariston ha saputo conservare il profumo della tradizione italica. Testimone e custode del teatro con la sorella Carla, Walter Vacchino racconta “una storia di famiglia”, il cui sogno iniziò a prendere forma nel 1953. I lavori durarono dieci anni e l’inaugurazione del cine-teatro è datata 1963. Copertina da Ufficio Stampa – Foto Shutterstok; Kikapress / Music: Korben



