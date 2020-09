Tale e Quale Show, ecco i 10 protagonisti e tutte le novità. Conti: «Non chiamatelo talent né reality»

I protagonisti

Da venerdì sera torna l’intrattenimento su Rai1. E tocca a Carlo Conti in versione “adattatore” di programmi, come lui stesso ama definirsi nella versione post pandemia. Sarà alla guida di Tale e Quale Show . Una decima edizione - orfana del pubblico in sala e quindi della standing ovation - che vedrà 10 protagonisti e non 12.In lizza per la vittoria,Eccoli. La cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz, Luca Ward e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio. E come dice Carlo Conti: non chiamatelo talent né reality, ma si tratta di varietà con sul palco protagonisti e non concorrenti. In giuria i collaudati Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Ogni puntata torna Gabriele Cirilli che nella prima puntata prenderà le vesti di Orietta Berti.