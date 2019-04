Ballando con le Stelle, Suor Cristina tuona: «Bigotti». A Zazzaroni non piace: «Non siamo a Sister Act»

«Non si è abituati a vedere danzare un abito come il mio. Divido il pubblico a metà, e questo lo capisco», poi le scappa la parola «bigotti». Suor Cristina protagonista a Ballando con le Stelle nella puntata di ieri, sabato 6 aprile. La sua figura inizia a guadagnare sempre più consensi dal pubblico, ma anche qualche critica che lei non sembra assolutamente accusare. Mostra energia, positività e talento. Ma a qualcuno non è piaciuto, come al giudice Ivan Zazzaroni che ha esclamato: «Non è un musical, non è Sister Act. Voglio il ballo di coppia».

Suor Cristina nella sua esibizione, sempre vestita con l'abito da suora, interpreta il ruolo di una piccola fiammiferaia e riesce nell'intento di commuovere il pubblico. Ma non solo, intonato la strofa de "Il Cielo" mostra a tutti le sue capacità canore.Ma proprio questo suo modo di stare sul palco non convince Zazzaroni che ritiene fuori contesto ciò che propone., dice il giudice. Ma forse è l'unico che non è riuscito ad apprezzarla perché alla fine Suor Cristina si porta a casa une tanti applausi.