StudioNews, giovedì 21 aprile: ospiti e anticipazioni della puntata, da Malagò a Rosolino

Eccezionalmente di giovedì, va in onda il 21 Aprile, dalle 11.00 alle 12.30, la quinta puntata di “StudioNews”, l’approfondimento giornalistico nato dalla collaborazione con l’Agenzia di Stampa AskaNews e TeleAmbiente. Alla conduzione, come sempre, Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi.

Focus su Internazionali di tennis e Gp Emilia Romagna

Argomento al centro del dossier settimanale, in vista del GP Emilia Romagna di Formula 1 previsto ad Imola per il 24 Aprile e degli Internazionali di Tennis previsti a Roma dal prossimo 2 Maggio, sarà lo sport. Ad aprire l’argomento non poteva mancare il Presidente del CONI Giovanni Malagò per un saluto ed il gradimento di questo argomento che coinvolge moltissimi settori produttivi.

Tutti gli ospiti della puntata

Ospiti, in studio e in collegamento: la stella italiana del Football Americano Max Bertolani, l’ex pallavolista Andrea Lucchetta della “generazione dei fenomeni” e Clara Munarini, prima donna nella storia ad arbitrare un incontro nel massimo campionato maschile di rugby.

E ancora Raffaele Chiulli (Presidente dell’ARISF - Associazione delle Federazioni Sportive Internazionali riconosciute dal CIO); Andrea Abodi (Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo) e Daniele Di Lorenzo (vice Presidente Virtual Sports).

In scaletta anche un contributo dell’ex nuotatore oggi personaggio televisivo tout-court Massimiliano Rosolino e, in occasione della presentazione dei prossimi Internazionali di Tennis (3/15 maggio) l’intervista al presidente Fit Angelo Binaghi, al grande campione di tennis Nicola Pietrangeli e alla Sottosegretaria con Delega allo Sport Valentina Vezzali

Calcio: cosa non ha funzionato per Mancini?

Ampia parte della prima pagina di StudioNews, in onda come sempre sui canali social AskaNews, TeleAmbiente, in streaming su studionews.tv e teleambiente.it e in replica alle 21.00 sul canale 78 del digitale terrestre, sarà dedicata all’inaspettata parabola discendente della Nazionale Italiana di Calcio , in pochi mesi passata dal tetto d’Europa a un’amara eliminazione dai Mondiali in Qatar 2022. Cosa non ha funzionato nello schema di Mister Mancini? Lo chiederemo a Marco Cherubini, caporedattore Sport del TG5 e all’ex giocatore del Cervia, oggi regista sportivo, Francesco Gullo.

Speciale sulla Giornata Mondiale della Terra

Il cambio pagina della quinta puntata di “StudioNews”, che potrà come sempre contare sul contributo analitico ed editoriale di Gianni Todini (direttore AskaNews) e Stefano Zago (direttore TeleAmbiente) sarà dedicato alla Giornata Mondiale della Terra del 22 Aprile prossimo: sarà con noi in collegamento Beppe Convertini (conduttore su Raiuno del programma Linea Verde) e darà il suo contributo al dibattito anche Tessa Gelisio, presidente dell’Associazione For Planet, attivista e conduttrice. In collegamento la giornalista Patrizia Landini, Direttore di ViaVaiTv.

Format di 90 minuti

Accolta da un record di ascolti multipiattaforma, “StudioNews” anche questa settimana va in onda nella formula da 90 minuti: ciò significa più spazio per l’approfondimento, le breaking news e le storie dal territorio, raccolte dalle inviate Serena Sartini e Mariaelena Leggieri.

Tutte le puntate di StudioNews sono anche in live-blogging su Twitter https://twitter.com/StudioNews2