StudioNews, nuovo appuntamento lunedì 28 marzo con Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi

Lunedì 28 Marzo alle 11.00 si rinnova l’appuntamento con “StudioNews”, l’approfondimento giornalistico settimanale nato dalla collaborazione tra l’agenzia di stampa AskaNews e TeleAmbiente.

Condotto da Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, il programma va in onda sui canali social di AskaNews e Teleambiente, in streaming su teleambiente.it e su Studionews.tv nonché in replica alle 21.00 di ogni lunedì sul canale 78 del digitale terrestre, raggiungibile nel Centro Italia.

Ogni puntata di “StudioNews” è pensata come un dossier: nel secondo appuntamento, dal titolo “L’altro volto della Guerra”, si analizzerà il ruolo dell’informazione nel racconto del conflitto Russia – Ucraina.

A Mosca, mentre le manifestazioni del dissenso contro quella che il Cremlino continua a definire un’operazione militare vengono represse con la forza, chiunque veicoli informazioni discordanti rispetto alla versione ufficiale rischia fino a 15 anni di carcere. In Ucraina, chi racconta la guerra dai fronti più caldi ogni giorno sa di rischiare la propria vita.

Nel solco degli esempi di Brent Renaud (reporter americano ed ex collaboratore del New York Times ucciso a Irpin mentre documentava la fuga dei profughi) e Marina Ovsyannikova (giornalista dissidente che ha fatto irruzione negli studi di Channel One in Russia per gridare forte il suo no all’attacco in Ucraina), “StudioNews” porrà i suoi ospiti al centro di una vera e propria arena, in cui saranno chiamati a rispondere alle domande – a volte scomode – del Paese reale. Qual è la percezione dell’opinione pubblica russa rispetto a questo conflitto? Dal 24 Febbraio, giorno dell’inizio delle ostilità, il consenso nei confronti di Putin ha subìto contraccolpi? Con la maggior parte delle reti sociali oscurate, come si muove chi desidera – in Russia – avere un’informazione più completa e plurale? E, ancora, cosa succede con i Russi che non condividono questa Guerra e stanno scappando verso la Finlandia?

Ospiti di questa puntata: la giornalista Cristina Giuliano, inviata di AskaNews; il giornalista Daniele Mastrogiacomo, esperto di politica estera. Nel 2007 stato vittima di un rapimento in Afghanistan ad opera dei talebane; la Professoressa di Cinema e Televisione di Unimercatorum Anna Bisogno.

Insieme ai nostri ospiti cercheremo di raccontare se in un contesto così terribile, di attacchi, morti, feriti e fughe disperate nei bunker, c’è ancora spazio per storie di speranza….

Anche la seconda puntata di “StudioNews”, che può contare sui servizi dal territorio di Serena Sartini e Mariaelena Leggeri, si arricchirà dei contributi editoriali di Gianni Todini (direttore AskaNews) e Stefano Zago (direttore Teleambiente).