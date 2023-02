Caso Arianna Fontana, Malagò rassicura: «Le ho parlato, gareggerà per l'Italia»

È il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, a spegnere ogni polemica sulla questione Arianna Fontana. L'atleta azzurra più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici si era detta nei giorni scorsi pronta a gareggiare a Milano-Cortina 2026 sotto un'altra bandiera, quella statunitense del marito-allenatore Anthony Lobello, a causa di un rapporto incrinato con la Federghiaccio. La stessa atleta aveva parlato di "fiducia irrecuperabile" dichiarandosi ad un passo dall'addio. «Arianna mi ha chiamato lo scorso fine settimana - racconta Malagò a margine della presentazione del Volley-Scuola 2023 sulla situazione legata alla campionessa dello short track - ci siamo sentiti diverse volte. Ci tengo a dirlo: non è assolutamente in discussione che non continui a gareggiare per l'Italia e penso che questa sia una bella notizia. Arianna non ha avuto la precisione di raccontare il suo stato d'animo, dovuto ad alcune considerazioni fatte in alcuni momenti della sua carriera. Ne ho parlato anche con Gios, se ci sono delle questioni aperte vanno circostanziate. Poi chi deve giudicare farà le sue valutazioni. Ma alla fine di queste telefonate la mia fiducia in Arianna è al 100% immutata».