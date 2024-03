Studio Battaglia, stasera l'ultima puntata: la decisione di Anna tra Massimo e Alberto, nel frattempo Nina sceglie di tenere il bambino

Torna stasera in tv su Rai 1 la terza e ultima puntata della seconda stagione di “Studio Battaglia” con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio. Tre serate, con due episodi ciascuno, per continuare a raccontare le vicende dello studio legale della famiglia Battaglia e dello studio Zander & Associati. La serie è scritta da Lisa Nur Sultan e tratta dall’originale inglese “The Split”. L'appuntamento è su Rai 1 alle 21:30, stasera giovedì 28 marzo. Vediamo dunque le anticipazioni.

La relazione clandestina tra Anna e Massimo verrà scoperta nel peggiore dei modi. Mentre Anna si impegna a trascorrere col marito Alberto un weekend fuori città per capire se sia possibile salvare il matrimonio, la donna deve però concentrarsi anche sul lavoro, Corrado Fini ha un asso nella manica che rischia di far perdere a Michela l'affidamento dei figli.

Mentre Anna lotta per mantenere l’equilibrio tra il suo ruolo di avvocato e il suo ruolo di madre, Nina si troverà di fronte a una decisione che potrebbe cambiare il corso della sua vita. La giovane donna, incinta, dopo una lunga riflessione deciderà di tenere il bambino che porta in grembo senza dire nulla al suo ex fidanzato Leo, che tuttavia tornerà alla carica per capire cosa gli sta nascondendo.