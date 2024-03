Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 28 marzo): Rosa non riesce più a nascondere i suoi sentimenti per Damiano

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 28 marzo. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Damiano ha sconvolto Rosa e Viola con la sua decisione di trasferirsi dalla Picariello.

Ida nel frattempo stata annientata da una triste notizia. La ragazza ha saputo che suo padre è morto e per lei è stato un colpo durissimo. La ragazza non riuscirà proprio a capacitarsi che le cose siano andate così e Diego sarà molto in ansia per lei. Il Giordano penserà di aiutarla in ogni modo e si impegnerà a trovare una soluzione per liberarla dal giogo dei Ferri, che ancora approfittano della situazione della giovane, in bilico tra il dire tutta la verità e rischiare grosso oppure rimanere sotto il controllo di Marina e Roberto.