Studio Battaglia, la seconda puntata stasera in tv (martedì 26 marzo): Nina è incinta ma Leo non lo sa

Torna stasera in tv su Rai 1 la seconda puntata della seconda stagione di “Studio Battaglia” con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio.

Tre serate, con due episodi ciascuno, per continuare a raccontare le vicende dello studio legale della famiglia Battaglia e dello studio Zander & Associati. La serie è scritta da Lisa Nur Sultan e tratta dall’originale inglese “The Split”. L'appuntamento è su Rai 1 alle 21:30, stasera martedì 26 marzo. Vediamo dunque le anticipazioni.

Studio Battaglia, le anticipazioni di stasera

Nel terzo episodio, Nina dovrà fare i conti con la sua coscienza. L'avvocata, infatti, nasconde uno spinoso segreto che la logora e potrebbe spingerla a mettere in discussione tutte le sue scelte. Nina ha infatti scoperto di essere incinta dopo aver lasciato Leo e adesso è tormentata dai dubbi, tanto da valutare una decione drammatica.

Non mancheranno neanche stasera, nel terzo e quarto episodio i casi legali da risolvere. Insieme alla madre, Marina si occupa del caso di un padre che non vuole dare l'assegno di mantenimento al figlio che ha 30 anni. Con la sorella Anna, invece, si dedica all'istanza di Raffaella Pisani, ex paziente oncologica (apparsa nella prima stagione) che vuole avere un figlio con gli strumenti che l'Italia offre a una donna single. Inutile dire che per lei sarà una strada in salita.