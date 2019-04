Stranger Things, accuse di plagio: a processo i fratelli Duffer

Chissà se nel mondo del sottosopra conoscono già la decisione dei giudici che si occuperanno del processo per plagio ai fratelli Duffer. Stranger Things aspetta la terza stagione, programmata per il prossimo 4 luglio, ma prima inizieranno le udienze di un clamoroso processo. Quello deciso dopo le accuse di plagio ai creatori di una delle serie tv più famose degli ultimi anni.

Charlie Kessler ha infatti denunciato i due autori per avergli rubato l'idea che c'è dietro il diamante di Netflix. Al giudice Michael Stern della Corte superiore di Los Angeles, Kessler ha raccontato come è andata davvero la storia (almeno secondo la sua versione dei fatti).

Durante un party del 2014 organizzato al Tibreca Film Festival, il giovane sceneggiatore si sarebbe confidato con i Duffer. A entrambi avrebbe raccontato la sua idea ma non solo. Qualche giorno più tardi Kessler avrebbe anche inviato del materiale, dopo l'interesse dei Duffer nel suo progetto.

"Montauk", un cortometraggio girato nel 2012, sarebbe un'altra prova portata in tribunale da Kessler. Questo film è ambientato a Long Island dove un bambino scompare proprio accanto a una base militare. Qui vengono compiuti esperimenti misteriosi, guarda caso proprio come in Stranger Things. Il mistero si infittisce, quello nella vita reale, se si pensa che "Montauk" - come riporta Screenweek - era il primo nome scelto dai Duffer per il loro film. E che Long Island era il luogo dove era ambientata la storia, poi trasferita nell'Indiana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA