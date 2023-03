Stasera tutto è possibile, quinta puntata dello show condotto da Stefano De Martino: le anticipazioni e gli ospiti del 13 marzo

Oggi, lunedì 13 marzo 2023, va in onda la nuova puntata di "Stasera tutto è possibile". Il quinto appuntamento del comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda stasera in tv, in prima serata su Rai2 è dedicato al mondo del cinema.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni

Con l'ex ballerino ci saranno anche Biagio Izzo, Franceso Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Il titolo della puntata dello show è "Step si gira" e sarà interamente dedicata al cinema, ma il format è lo stesso: telespettatori e vip si cimenteranno in giochi divertenti.

Gli ospiti

Stando alle anticipazioni gli ospiti della puntata di "Stasera tutto è possibile" del 13 marzo sono Martin Castrogiovanni, Valeria Graci, Peppe Iodice, Angelo Pisani, Francesco Procopio e Anna Tatangelo. Saranno loro a doversi cimentare nelle prove dello show: la Stanza Inclinata e anche Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, Stammi dietro dance, Rumori di Mimo e Rubagallina. E anche: Ma che bontà e La coppia che scoppia. L'appuntamento è alle 21.20 su Rai2.