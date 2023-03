Martin Castrogiovanni, età, carriera e vita privata. Chi è l'ex rugbista della nazionale italiana ospite al programma «Stasera tutto è possibile»

Torna il comedy show «Stasera tutto è possibile», su Rai 2, alle ore 21:20. A condurre il programma Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il titolo della serata è «Step si gira» e sarà a tema cinematografico. Tra gli ospiti, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia insieme a Francesco Procopio, Peppe Iodice, Valeria Graci, Angelo Pisani, Anna Tatangelo e Martin Castrogiovanni.



Tra i giochi della serata ci saranno: Stammi dietro dance, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, Rumori di Mimo, Rubagallinae le novità di questa edizione Ma che bontà e La coppia che scoppia. Immancabile, ovviamente, tra le prove, l'iconica Stanza Inclinata, e, invariata, l'unica regola della serata: divertirsi.



Grande attesa da parte del pubblico nel rivedere l'ex giocatore italiano di rugby Martin Castrogiovanni sugli schermi dopo il successo degli ultimi anni in televisione.

Chi è Martin Castrogiovanni

Martin Castrogiovanni, all’anagrafe Martin Leandro Castrogiovanni, è nato in Argentina il 21 ottobre 1981, a Paraná. Il padre è siciliano (di Enna) e madre più esotica (tedesca, aborigena argentina e spagnola).





Pilastro della nazionale italiana, soprannominato anche Castro, Castrogiovanni ha cominciato a giocare a rugby fin da piccolo. La prima squadra in cui ha giocato è l’Estudiantes in Argentina e a 20 anni arriva in Italia come giocatore professionista. Proprio nel Bel Paese diventa un grande campione anche della nazionale.

Dopo aver terminato la sua carriera nel rugby è diventato anche un volto e conduttore televisivo. Nell’autunno 2016 ha condotto Il più Forte per Discovery Italia, in onda su Dmax e nel 2017 ha affiancato Alessio Sakara e Belén Rodriguez al in Tù Sì Que Vales. Nel 2017 ha anche partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, in onda su Rai Uno.

Gli amori

L’ex campione di rugby ha sposato l’attrice Daniela Marzulli. Un matrimonio piuttosto intimo svolto in provincia di Viterbo. I due si erano conosciuti nel 2019 grazie ad alcune amicizie in comune. Daniela lavora nel mondo dello spettacolo ed ama moltissimo i cani.

Il rugbista è stato anche con la sciatrice Giulia Candiago per oltre otto anni, terminata a un passo dall’altare. Ha avuto una storia anche con l’ex gieffina nel 2017 Veronica Angeloni, finita dopo due anni di convivenza.