Stasera in tv, oggi venerdì 14 gennaio su Rai Movie «Autumn in New York»: curiosità e trama del film con Richard Gere e Winona Ryder

Stasera in tv, venerdì 14 gennaio, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Autumn in New York» del 2000. Film drammatico e sentimentale, ambientato a Manhattan, con un cast d'eccezione: Richard Gere e Winona Ryder al centro della scena, ma con altri brillanti attori come J.K. Simmons e Vera Farmiga.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Video INSTANT MOVIE Il caso Djokovic in una serie su Netflix IL FESTIVAL Sanremo 2022, Cesare Cremonini superospite del Festival

Il caso Djokovic in una serie su Netflix: la troupe già al lavoro in Australia

Trama

Will Keane è un quarantenne di successo che ha successo con le donne, ma che non si è mai lasciato andare all'amore. Fino a quando non incontra Charlotte, una ventiduenne appassionata di poesia antica. La ragazza ha però una grave malattia che la sta conducendo alla morte. Una sera i due si conoscono nel locale di Will, il quale rimane subito colpito dalla giovane. Con una scusa l'uomo invita Charlotte che, a dispetto della sua situazione, si lascia andare all'amore. La loro unione ha come sfondo una malinconica e autunnale New York.

Gf Vip, Soleil pensa ancora ad Alex Belli? Cosa ha confidato a Gianmaria

Curiosità

Richard Gere era spesso in ritardo sul set e questa mancanza di puntualità ha fatto innervosire più volte Winona Ryder. La storia d’amore tra Will e Charlotte gioca sulle rispettive età di questa storia d'amore: lui 48 e lei 21 anni. Nella realtà, invece, la coppia d’attori Richard Gere e Winona Ryder avevano rispettivamente 51 e 29 anni.