Stasera in tv su Rai 1 "Doc 2": il coraggio che nessuno aveva mai avuto con il Covid-19. Ecco cosa accadrà

Stasera in tv, su Rai 1, andrà in onda il primo episodio con la seconda stagione di Doc 2 che ancora una volta vedrà protagonista l’attore Luca Argentero nei panni del dottore Andrea Fanti. I telespettatori appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa succederà in queste sette nuove puntate. Sul web si leggono i primi dettagli, tra i vari indizi c’è anche la presenza del tema del Covid-19 che farà da cornice a questo primo appuntamento.

FOTO: @Lux Vide e Rai Fiction via ufficio stampa PressPress MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

Doc 2, l’evento bomba a pochi minuti dall’inizio della seconda stagione: cosa accadrà