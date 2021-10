Stasera in tv, oggi mercoledì 20 ottobre su Rai 4 «The Deep»: curiosità e trama del film con Ólafur Darri Ólafsson

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 14:41

Stasera in tv, mercoledì 20 ottobre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «The Deep» del 2012. Nono lungometraggio diretto dal regista islandese Baltasar Kormákur. Tra i protagonisti Jóhann G. Jóhannsson, Ólafur Darri Ólafsson e Stefán Hallur Stefánsson.

La trama

Kormákur porta sullo schermo ciò che in Islanda è leggenda. Uno strano caso realmente accaduto l'11 marzo 1984, quando un peschereccio naufragó nelle gelide acque delle isole Vestmann. Dell'equipaggio si salvò solo un uomo, che riuscì a sopravvivere in condizioni impossibili con temperature disumane: Gulli, interpretato da Ólafur Darri Ólafsson, un tipo comune che divenne senza volerlo un eroe nazionale ed allo stesso tempo un fenomeno scientifico. Una storia che apre una breccia sui limiti del corpo umano.

Curiosità

La fotografia della pellicola è stata curata da Bergsteinn Björgúlfsson, mentre il montaggio è di Sverrir Kristjánsson e Elísabet Ronaldsdóttir. Musiche del film invece di Daníel Bjarnason e Ben Frost.

