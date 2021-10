Sergio Castellitto per Crazy for Football - Matti per il Calcio: «Fa ancora paura parlare di malattia mentale»

Crazy for football – Matti per il Calcio (in onda il 1° novembre in prima serata su Rai 1) nasce dall’esperienza reale dello psichiatra Santo Rullo, ideatore della Nazionale Italiana di calcio a cinque formata da persone con problemi di salute mentale, e dall’omonimo documentario di Volfango De Biasi, vincitore del David di Donatello nel 2017. Crazy for football – Matti per il Calcio racconta la figura di un grande medico italiano – interpretato da Sergio Castellitto, con Max Tortora, Massimo Ghini e Angela Truppo - che dedica la sua vita al reinserimento sociale dei suoi pazienti, i quali grazie al gioco del calcio diventano protagonisti di un sogno: il primo mondiale di calcio a cinque disputato da pazienti psichiatrici. (Servizio a cura di Eva Carducci)