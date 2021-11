Stasera in tv, oggi venerdì 5 novembre su Rai Movie «Resta con me»: curiosità e trama del film con Shailene Woodley

Stasera in tv, venerdì 5 novembre, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Resta con me» del 2018. Non lungometraggio del regista islandese Baltasar Kormákur. Tra i protagonisti Sam Claflin, Shailene Woodley e Jeffrey Thomas.

La trama

Una storia d'amore e di sopravvivenza. Ispirato a fatti realmente accaduti nel 1983, il film racconta la terribile odissea di Tami Oldham Ashcraft, interpretata da Shailene Woodley, e Richard Sharp, interpretato da Sam Claflin. Lei, americana, 24 anni, ha lasciato casa e vive alla giornata. Lui, inglese, 33 anni, ama il mare più di ogni cosa. Due spiriti liberi che si incontrano e si riconoscono l'uno nell’altro. Richard propone a Tami di accompagnarlo nella sua prossima traversata, deve riportare un lussuoso yacht a San Diego. Lei accetta.

Sulla rotta che da Tahiti avrebbe dovuto portarli in California, i due si ritrovano nel bel mezzo del Pacifico, in balia dell'uragano Raymond. Superata la tempesta, Tami e Richard sono soli, in mezzo al nulla, senza radio e con la barca danneggiata. La via che conduce alla salvezza sembra definitivamente chiusa. Nella realtà Tami, dopo aver perso i sensi, si risvegliò sola sull'Hazana, navigò per 41 giorni e, solo con l'aiuto di un sestante, riuscì a raggiungere Hilo, nelle Hawaii.

Curiosità

Il primo trailer del film è stato distribuito il 14 marzo 2018. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche statunitensi il 1º giugno 2018 mentre in Italia è il successivo 29 agosto.

Il film ha incassato 31,4 milioni di dollari in Canada e Stati Uniti. A livello mondiale invece la pellicola ha incassato 53,3 milioni di dollari, a fronte di un budget di 35 milioni.

