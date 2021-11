Stasera in tv, oggi venerdì 5 novembre su Cielo «Cielo di piombo ispettore Callaghan»: curiosità e trama del film con Clint Eastwood

Stasera in tv, venerdì 5 novembre, andrà in onda su Cielo alle 21:00 il film «Cielo di piombo ispettore Callaghan» del 1976. Opera prima del regista statunitense James Fargo. Tra i protagonisti Tyne Daly, Clint Eastwood e Bradford Dillman.

La trama

L'ispettore Harry Callaghan, interpretato da Clint Eastwood, con i suoi soliti metodi drastici, riesce a sventare un'aggressione con ostaggi in un negozio di alcolici. Il suo capo stanco del comportamento di Callaghan, lo relega dietro una scrivania per tenerlo sotto contollo. Ma non rimarrà molto. Infatti, quando alcuni terroristi rapinano un deposito di armi scatenano una sanguinosa operazione di estorsione, l'ispettore Callaghan viene prontamente richiamato in azione.

Curiosità

All'uscita nel dicembre 1976, la pellicol fu considerata un grande successo commerciale, incassando ben 8 milioni 851.288 soltanto nella prima settimana al botteghino, un record per un film di Clint Eastwood.

