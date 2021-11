GFVip, Lulù e l'alito: il gesto prima di andare da Manuel che spiazza. E Jo la 'bacchetta'

GFVip, la giovane principessa Lulù sembra non voler sbagliare in nessun modo e per risultare sempre perfetta, ha escogitato persino l'"alitometro". Lulù continua a regalare ai telespettatori dei momenti leggeri e divertenti e questa volta si è cimentata in una "prova alito pulito" che non è passata inosservata sui social. La ragazza, in queste settimane, continua ad essere al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Manuel Bortuzzo che dopo aver preso le distanze, si è avvicinato di nuovo lasciando intendere di voler costruire qualcosa con la ragazza.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com