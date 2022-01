Stasera in tv, oggi mercoledì 12 gennaio su Iris «Il mondo perduto - Jurassic Park»: curiosità e trama del film diretto da Steven Spielberg

Stasera in tv, mercoledì 12 gennaio, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Il mondo perduto - Jurassic Park» del 1997. Film di fantascienza diretto da Steven Spielberg, secondo capitolo del successo campione d'incassi. Nel cast tra i protagonisti Julianne Moore.

Trama

In un'isola vicina a quella del primo film, dove i dinosauri crescevano in ambienti (apparentemente) controllati, gli animali preistorici sono cresciuti in libertà. Parte una piccola spedizione scientifica, subito seguita e schiacciata da una grossa spedizione di cacciatori, guidata dall'avido nipote di John Hammond (Richard Attenborough), l'imprenditore di Jurassic Park. Il suo scopo è di catturare alcuni bestioni per esporli nel grande zoo di San Diego a pagamento. Ma le cose non vanno come previste.

Curiosità

Per questo film, come per il precedente, fu scelto David Koepp (Mission: Impossible e Spider-Man) per scrivere la sceneggiatura ed ebbe addirittura un cameo abbastanza notevole. Lo scrittore interpreta un cittadino che scappa dalla rabbia del T-Rex mentre semina il panico nelle strade di San Diego. Nel momento in cui cerca di rifugiarsi all’interno di un Blockbuster (che nostalgia) viene preso dal predatore e mangiato. Ma ciò che rese il tutto ancora più divertente è che nei titoli di coda il personaggio di Koepp viene chiamato : “Unlucky Bastard”, cioè bastardo sfortunato.